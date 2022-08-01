Biden hükümetinin İran nükleer anlaşması planı

Geçtiğimiz günlerde Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell 2015 tarihli nükleer anlaşmayı kurtarmak ve müzakereleri sonuçlandırmak için bir öneri sunmuştu.

Bunun üzerine ABD Dışişleri Bakanlığı Salı günü yaptığı açıklamada Borrell'in önerisini incelediğini ve yanıtın AB'ye iletileceğini belirtmişti.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri Keni, dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, ABD'nin de hazır olması durumunda İran'ın müzakereleri kısa sürede sonuçlandırmaya hazır olduğunu belirtmişti.

Sputnik'e göre, ABD ve müttefikleri, Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın (KOEP) yeniden canlandırılması için bir plan hazırladı.

Konuya dair ABD Başkanı Joe Biden, "İran'ın nükleer silah sahip olmasını engellemek amacıyla müttefiklerimiz ve bölgedeki ortaklarımızla birlikte KOEP anlaşmasına karşılıklı dönüş için bir plan hazırladık." açıklamasını yaptı.

Dönemin başkanı Donald Trump, 2018'de ABD'yi anlaşmadan çekmiş ve İran'a yönelik yaptırımları yeniden uygulamaya başlamıştı.