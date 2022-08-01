İran: Irak'taki gelişmeleri dikkatle izliyoruz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, bugün düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Nükleer müzakereler

Kenani, AB’nin yeni teklifinin değerlendirildiğini belirterek, “Yakın gelecekte yeni görüşmelerin zamanı konusunda bir sonuca varılabilir ve muhtemelen yeni bir müzakere turuna tanık olabiliriz. Bu tamamen karşı tarafın özellikle de ABD'nin iradesine bağlı.” dedi.

'Irak'taki gelişmeleri dikkatle izliyoruz'

Kenani, Irak'taki son durum hakkında, şunları kaydetti:

"Irak bizim büyük ve önemli komşu ülkemizdir. Doğal olarak Irak'taki gelişmeleri hassasiyet ve dikkatle izliyoruz. Her zaman Irak'ın istikrarı ve güvenliğinin önemine vurgu yapan Tahran, bu ülkenin güvenliğini İran ile bölgenin güvenliği olarak görmüştür.

Bize göre Irak'ın iç sorunlarını çözmenin en iyi yolu diyalogdur. İran, Irak halkının seçimine her zaman saygı duymuştur."

İran-Ürdün ilişkileri

İran-Ürdün ilişkilerine ilişkin Kenani, iki ülkenin büyükelçiliklerinin faaliyet yürüttüğüne dikkat çekerek, “İki ülke arasında diplomatik görüşmelerin yapılması mümkün. Bölgedeki dost ülkelerden ikili ilişkilerin geliştirilmesine dair yapılan her türlü pratik eylemi memnuniyetle karşılıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Tahran-Riyad görüşmeleri

Kenani, Bağdat'ta yürütülen Tahran-Riyad görüşmelerine ilişkin, "İran ile Suudi Arabistan arasındaki yeni müzakere turunun tarihi henüz belirlenmedi." açıklamasını yaptı.

Lübnan'a akaryakıt ihracatı

Nasır Kenani, Lübnan’a akaryakıt ihracatı ile ilgili olarak, “Lübnan hükümeti İran İslam Cumhuriyeti'ne resmi bir talepte bulunursa, bu konu olumlu olarak değerlendirilecektir.” diye konuştu.

Yemen'deki ateşkes

“Yemen'e yönelik acımasız savaşa ilişkin tavrımız nettir ve bu savaşın yapılmaması gerektiğine ve çözümün askeri değil siyasi olduğuna inanıyoruz.” diyen Kenani, İran’ın ateşkesin uzatılmasından yana olduğunu söyledi.