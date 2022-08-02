Azerbaycan'dan İran'daki sel felaketi için taziye mesajı

Azerbaycan Başbakanı Asadov, Muhbir'e hitaben yazdığı mesajda İran'da meydana gelen sel felaketi sonucu can kaybı ve yıkım haberlerinden dolayı son derece kederlendirdiğini dile getirdi.
Asadov mesajında, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına taziyelerini ileterek yaralılara acil şifalar diledi.
Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçisi Ali Alizdade de Twitter üzerinden İran'daki sel nedeniyle hayatını kaybedenler için taziye mesajı paylaşmıştı.
İran'da Tahran eyaleti başta olmak üzere ülkenin büyük kısmını etkisi altına alan şiddetli yağışlardan kaynaklı sel felaketi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 76’ya yükseldi.
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