ABD: Karabağ'daki durumdan endişeliyiz

Ermenihaber'e göre, ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price yaptığı açıklamada "ABD, Dağlık Karabağ çevresinde zayiatlar ve can kayıplarına yol açan yoğun çatışmaların yaşandığı haberleri ile ilgili olarak derinden endişe duyuyor” dedi ve ekledi:

“Tansiyonu azaltmak ve daha fazla tırmanmasını önlemek adına acil adımların atılması çağrısında bulunuyoruz. Son zamanlarda artan gerilim, Dağlık Karabağ ihtilafıyla ilgili veya ondan kaynaklanan tüm sorunların müzakere yoluyla, kapsamlı ve sürdürülebilir bir şekilde çözülmesi ihtiyacını vurgulamaktadır."