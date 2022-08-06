İran'da koronavirüs salgını ile ilgili son gelişmeler

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 61 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 3 bin 460 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 142 bin 398'e, vaka sayısı ise 7 milyon 434 bin 945'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 1455'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 7 milyon 100 bin 479'a ulaştı." ifadesi kullanıldı.