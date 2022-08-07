İran'da güncel korona verileri açıklandı

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 63 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 5 bin 477 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 142 bin 461'e, vaka sayısı ise 7 milyon 440 bin 422'ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 1476'sının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 7 milyon 106 bin 452'ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.