Venezuela'dan İran'ın yer aldığı ortak tatbikatla ilgili açıklama

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesinin kuzeybatısında bulunan Barquisimto bölgesinde İran, Rusya ve Çin arasında ortak bir tatbikat düzenlenmesini memnuniyetle karşıladığını söyledi.

"Washington Free Beacon" internet sitesi, İran, Rusya ve Çin'in Latin Amerika'da "Sınır Keskin Nişancı" adlı tatbikatta yer almayı planladığını bildirmişti.

Takbikat 13-27 Ağustos tarihleri arasında Venezuela'nın kuzeybatı kesimindeki Lara eyaletinde yapılacak.

Washington Times, ortak deniz tatbikatının Çin, Rus ve İran savaş gemilerini içeren şimdiye kadarki en iddialı tatbikat olduğunu ve İran'ın Eylül 2021'de Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) güvenlik anlaşmasına resmi olarak davet edilmesinden bu yana ilk tatbikat olduğunu yazdı.

Venezuela lideri Maduro, İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi ile görüşmek üzere 10 Haziran'da Tahran'a gelmişti.

Nicolas Maduro’un, Tahran temasları kapsamında iki ülke arasında '20 Yıllık İş Birliği Anlaşması' ve bir dizi anlaşma imzalanmıştı.