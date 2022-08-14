Rusya: İran'a yönelik yaptırımlar kadırılabilir

Rusya'nın İran ile yapılan Viyana müzakerelerindeki temsilcisi Mihail Ulyanov, sosyal medya Twitter hesabından İran ve Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlarla ilgili açıklamada bulundu

Ulyanov yaptığı paylaşımda, "İran'a yönelik yaptırımlar yakın zamanda kadırılabilir ama Rusya yaptırımları ile ilgili aynı şeyi söyleyemem. Rusya'ya yönelik Batı yaptırımlarının sadece bir kısmı Ukrayna ile ilgilidir. Batı, Rusya'nın bağımsız politikasını stratejik bir meydan okuma olarak algılıyor ve yaptırım uygulamasından pek vazgeçmeyecek." dedi.

Viyana müzakereleri

İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan ismi açıklanmayan üst düzey bir İranlı diplomat, AB tarafından sunulan önerilerin değerlendirilme aşamasında olduğunu söyledi.

İranlı diplomat, "Avrupa'nın önerileri, İran'a güvenlik meseleleriyle ilgili siyasi iddialar, yaptırımlar ve garantiler de dahil olmak üzere çeşitli konularda güvence sağlarsa kabul edilebilir" ifadelerini kullandı.

Tahran ile 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın yeniden tam anlamıyla uygulanmasını sağlama ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı nükleer görüşmeler, Nisan 2021'den bu yana aralıklarla Viyana'da yapılıyor.