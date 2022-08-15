Türkiye'den Ermenistan'a taziye mesajı

Serdar Kılıç'ın İngilizce olarak paylaştığı mesajda, “Erivan'ın merkezindeki açık hava alışveriş merkezinde meydana gelen güçlü patlama haberi beni derinden sarstı. Patlamadan hayatını kaybedenin ailesine en içten taziyelerimi iletiyor ve bu trajedi sonucunda yaralanan herkese acil şifalar diliyorum” ifadelerine yer verildi.

Başkent Erivan'daki Surmalu alışveriş pazarında 14 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde bir patlama meydana geldi. Son belirlemelere göre patlamada 6 kişi öldü, 61 kişi de yaralandı.

Söz konusu alışveriş merkezi, Erivan'ın yaklaşık 2 kilometre güneyinde bulunuyor.