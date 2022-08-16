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16 Ağu 2022 12:18

Erivan'daki patlamada ölü sayısı 16'ya çıktı

Erivan'daki patlamada ölü sayısı 16'ya çıktı

Ermenistan’ın başkenti Erivan’da, havai fişek satan mağazada meydana gelen patlamada can kaybı 16'ya çıktı.

Ermenistan’ın başkenti Erivan’da havai fişek satan mağazada pazar günü patlama meydana gelmişti.

Patlamada can kaybı 16'ya yükselirken, şu ana kadar enkaz altından 10 kişi kurtarıldı. 60'tan fazla kişinin hastanelerde tedavisi devam ediyor.

Patlamanın nedenine ilişkin resmi açıklama yok

Aralarında İran vatandaşlarının da olduğu kayıp kişileri arama çalışmaları ise sürüyor.

Patlamanın sebebine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Yerel medya ise patlamanın havai fişeklerin saklandığı depoda meydana geldiğini duyurdu.

Kaynak: TRT Haber

News Code 1904176
Azar MAHDAVAN
https://tr.mehrnews.com/news/1904176/

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