BAE'den 7 yıl sonra İran'a büyükelçi atama kararı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığı, İran büyükelçisi Seyf Muhammad Al Zaabi'nin önümüzdeki günlerde Tahran'a gideceğini bildirdi.

Kuveyt'in yeni Tahran Büyükelçisi Bedir Abdullah el-Monih de 13 Ağustos'ta güven mektubunun kopyasını İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'a teslim ederek göreve başlamıştı.

Hüseyin Emir Abdullahiyan geçtiğimiz ayda yaptığı açıklamada, "Birleşik Arap Emirlikleri de Tahran'a büyükelçi göndermeye karar verdi. Emirliklerin büyükelçisi yakında Tahran'a gelecek. Kuveyt de Tahran'a göndereceği büyükelçisini tanıttı." demişti.