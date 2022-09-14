BAE’nin Tahran Büyükelçisi görevine başladı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, dün Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Tahran Büyükelçisi Seyf Muhammad Al Zaabi ile görüştü.

Emir Abdullahiyan görüşmede, İran-BAE ilişkilerine değinerek, “Komşulara odaklı olan dış politika anlayışı kapsamında BAE dahil tüm komşu ülkelerle ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz.” dedi.

Bölgenin istikrarı ve güvenliği için bölge ülkelerinin işbirliği yapması gerektiğinin altını çizen Emir Abdullahiyan, İran ve BAE arasında Yüksek İşbirliği Komisyonu kurulması gerektiğini vurguladı.

BAE'li Büyükelçisi de İran'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki ülkenin yüksek ekonomik ve ticari kapasitelerinin ikili ilişkilerin geliştirilmesinde önemli bir faktör olduğunu söyledi.

Geçenlerde Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı, İran büyükelçisi Seyf Muhammad Al Zaabi'nin Tahran'a geri döneceğini bildirmişti.

