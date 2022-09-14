  1. Siyaset
14 Eyl 2022 09:16

BAE’nin Tahran Büyükelçisi görevine başladı

BAE’nin Tahran Büyükelçisi görevine başladı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, dün Tahran’daki görevine başlayan BAE’li Büyükelçi Seyf Muhammad Al Zaabi’yi kabul etti.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, dün Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Tahran Büyükelçisi Seyf Muhammad Al Zaabi ile görüştü.

Emir Abdullahiyan görüşmede, İran-BAE ilişkilerine değinerek, “Komşulara odaklı olan dış politika anlayışı kapsamında BAE dahil tüm komşu ülkelerle ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz.” dedi.

Bölgenin istikrarı  ve güvenliği için bölge ülkelerinin işbirliği yapması gerektiğinin altını çizen Emir Abdullahiyan, İran ve BAE arasında Yüksek İşbirliği Komisyonu kurulması gerektiğini vurguladı.

BAE'li Büyükelçisi de İran'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki ülkenin yüksek ekonomik ve ticari kapasitelerinin ikili ilişkilerin geliştirilmesinde önemli bir faktör olduğunu söyledi.

Geçenlerde Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı, İran büyükelçisi Seyf Muhammad Al Zaabi'nin Tahran'a geri döneceğini bildirmişti.
 

News Code 1904766
https://tr.mehrnews.com/news/1904766/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler