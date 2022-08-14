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14 Ağu 2022 09:01

Kuveyt, İran'a 7 yıl sonra büyükelçi atadı

Kuveyt, İran'a 7 yıl sonra büyükelçi atadı

Kuveyt'in yeni Tahran Büyükelçisi Bedir Abdullah el-Monih dün güven mektubunun kopyasını İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'a teslim etti.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, dün Tahran’daki görevine başlayan Kuveytli Büyükelçi Bedir Abdullah el-Monih'i kabul etti.

Yeni Kuveyt Büyükelçisi el-Monih görüşme sırasında güven mektubunun kopyasını Emir Abdullahiyan’a takdim etti.

Hüseyin Emir Abdullahiyan geçtiğimiz ayda yaptığı açıklamada, "Birleşik Arap Emirlikleri de Tahran'a büyükelçi göndermeye karar verdi. Emirliklerin büyükelçisi yakında Tahran'a gelecek. Kuveyt de Tahran'a göndereceği büyükelçisini tanıttı." demişti.

News Code 1904118
https://tr.mehrnews.com/news/1904118/

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