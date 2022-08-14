Kuveyt, İran'a 7 yıl sonra büyükelçi atadı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, dün Tahran’daki görevine başlayan Kuveytli Büyükelçi Bedir Abdullah el-Monih'i kabul etti.

Yeni Kuveyt Büyükelçisi el-Monih görüşme sırasında güven mektubunun kopyasını Emir Abdullahiyan’a takdim etti.

Hüseyin Emir Abdullahiyan geçtiğimiz ayda yaptığı açıklamada, "Birleşik Arap Emirlikleri de Tahran'a büyükelçi göndermeye karar verdi. Emirliklerin büyükelçisi yakında Tahran'a gelecek. Kuveyt de Tahran'a göndereceği büyükelçisini tanıttı." demişti.