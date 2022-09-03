Haşdi Şabi: Irak'a gelen İranlı ziyaretiçileri korumaya hazırız

Feyli Kürtlerinden oluşan Haşdi Şabi'nin 110. Tugayı Irak'ta düzenlenmesi planlanan Erbain yürüyüşü sırasında İranlı ziyaretçilerin güvenliğini sağlamaya hazır olduğunu bildirdi.

Erbain (kırkıncı gün); hicri takvime göre Safer ayının 20’isi Hz. İmam Hüseyin’in (a.s) Erbain günüdür. Hz. İmam Hüseyin ve yarenlerinin hicretin 61. yılında Kerbela’da şehit edilişlerinin üzerinden kırk gün geçmesi temsil edilmektedir.

Irak'ta Erbain gününde yürüyüş etkinliği ve çeşitli matem merasimleri düzenleniyor.

Bu yıl 5 milyon İran vatandaşının Irak'taki kutsal mekanları ziyaret etmesi bekleniyor.

Irak'ta durum normal hale döndükten sonra Mehran, Şalamçe, Çazabe ve Hüsrevi sınır kapıları İranlı ziyaretçilere hizmet için yeniden açılmıştı.