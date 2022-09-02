Erbain merasimine 20 milyon ziyaretçinin katılması bekleniyor

Al-Ferat News'un haberine göre Necef Valisi ve Yüksek Güvenlik Komitesi Başkanı Macid Al Vaili, Erbain merasimi güvenlik planını gözden geçirmek için toplantı düzenledi.

Vali yardımcısı, Necef Emniyet Müdürü, İmam Ali Tugayı Komutanı, Kufe Camii Sekreterliği temsilcisi ve güvenlik teşkilatlarının yöneticilerinin katıldığı toplantıda Erbain merasimine ilişkin güvenlik konuları masaya yatırıldı.

Necef valisi erbain yürüyüşü güzergahında askeri ve güvenlik birimlerinin konuşlandırılacağını belirtti.

Korona kısıtlamalarının kalkmasıyla ziyaretçi sayısında artış beklediklerini kaydeden Al Vaili bu yıl erbain yürüyüşüne yaklaşık 20 milyon kişinin katılacağını öngördüklerini ekledi.

Irak Meysan Vilayeti Operasyonlar Komutanı Muhammed Jassim Al-Zubaidi ise güvenlik planının bütün güvenlik ve istihbarat birimlerinin katılımıyla sağlanacağını söyledi.