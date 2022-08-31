Irak'ın kutsal kenti Kerbela'ya gidecek ilk tren Tahran'dan kalktı

İran medyasına göre Irak’ın kutsal kenti Kerbela'ya gidecek ziyaretçileri taşıyan ilk tren bu sabah Tahran’dan yola çıktı.

Irak Demiryolları Genel Müdürü ile yapılan mutabakat çerçevesinde, 3 ay boyunca Tahran'dan Kerbela'ya haftada bir tren seferleri yapılacak.

Bu yolcu treni Şelemçe sınırından Irak'ın Basra kentine geçecek. Ardından yolcular Basra'da otobüs ve trene binerek seyahatini sürdürecek.

Bu yıl 5 milyon İran vatandaşının Irak'taki kutsal mekanları ziyaret etmesi bekleniyor.

Irak'ta durum normal hale döndükten sonra Mehran, Şalamçe, Çazabe ve Hüsrevi sınır kapıları İranlı ziyaretçilere hizmet için dün yeniden açılmıştı.