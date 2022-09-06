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6 Eyl 2022 09:44

Burkina Faso'da sivillere saldırı: 35 ölü

Burkina Faso'da sivillere saldırı: 35 ölü

Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'da, tedarik konvoyuna yönelik terör saldırısı düzenlendi. Saldırıda konvoyda bulunan 35 kişi ölürken 37 kişi de yaralandı.

Burkina Faso'nun kuzeyinde düzenlenen terör saldırısında 35 sivil yaşamını yitirdi. Hükümetten yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Vagadugu'ya gitmek üzere yola çıkan tedarik konvoyunun geçişi sırasında Djibo ile Bourzanga ilçeleri arasında yola tuzaklanmış mayın patladı.

Konvoydaki 35 sivil hayatını kaybetti, 37 kişi de yaralandı. AA'nın haberine göre; komşu ülke Mali'deki El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzeyinde ve doğusunda saldırı düzenliyor.

Resmi verilere göre, 2015'ten 2021 Aralık ayına kadar olan dönemde bu saldırılarda 600'ü güvenlik gücü olmak üzere 2 bin kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: Habertürk

News Code 1904615
https://tr.mehrnews.com/news/1904615/

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