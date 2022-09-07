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7 Eyl 2022 08:54

İsrail'den Halep Uluslararası Havalimanı'na yeni saldırı

İsrail'den Halep Uluslararası Havalimanı'na yeni saldırı

Suriye devlet haber ajansı SANA, Siyonist Rejim savaş uçaklarının Halep Uluslararası Havalimanı'nı hedef aldığını bildirdi.

Siyonist Rejim, bir hafta içinde ikinci kez Halep Uluslararası Havalimanı'nı hedef aldı. Suriye devlet haber ajansı SANA, Siyonist İsrail savaş uçaklarının Halep Uluslararası Havalimanı'nı hedef aldığını bildirerek, Suriye hava savunma sistemlerinin İsrail füzelerini durdurduğunu ve birçoğunu imha ettiğini aktardı. Düzenlenen hava saldırısında havalimanının pistinin zarar gördüğü ve hizmet dışı kaldığı aktarıldı.

İsrail rejimi 31 Ağustos'ta akşam saatlerinde Halep Uluslararası Havalimanı ve ardından başkent Şam'ın güneydoğusuna hava saldırısı düzenlemişti. Saldırılarda maddi hasar meydana geldiği bildirilmişti.

Kaynak: İHA

News Code 1904632
https://tr.mehrnews.com/news/1904632/

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