İsrail'den Halep Uluslararası Havalimanı'na yeni saldırı

Siyonist Rejim, bir hafta içinde ikinci kez Halep Uluslararası Havalimanı'nı hedef aldı. Suriye devlet haber ajansı SANA, Siyonist İsrail savaş uçaklarının Halep Uluslararası Havalimanı'nı hedef aldığını bildirerek, Suriye hava savunma sistemlerinin İsrail füzelerini durdurduğunu ve birçoğunu imha ettiğini aktardı. Düzenlenen hava saldırısında havalimanının pistinin zarar gördüğü ve hizmet dışı kaldığı aktarıldı.

İsrail rejimi 31 Ağustos'ta akşam saatlerinde Halep Uluslararası Havalimanı ve ardından başkent Şam'ın güneydoğusuna hava saldırısı düzenlemişti. Saldırılarda maddi hasar meydana geldiği bildirilmişti.

Kaynak: İHA