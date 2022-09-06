Hizbullah'tan Ürdün Vadisi'ndeki Siyonist karşıtı operasyona ilişkin açıklama

Al Minar haber sitesinde yer alan bilgiye göre; Lübnan Hizbullah Hareketi yayınladığı bir bildiride, Filistinli savaşçıların Ürdün Vadisi yakınlarından 4 Eylül öğle saatlerinde Siyonist Rejim askerlerini taşıyan bir otobüse ateş açma eylemini kutlayarak, bu eylemin Filistin milletinin Siyonist düşmana ve onun durmak bilmeyen saldırganlığına karşı koyma kararlılığını gösterdiğini belirtti.

Hizbullah'ın bildirisinde şu ifadelere yer verildi:

"Bu operasyon Filistinli savaşçıların Siyonist Rejimin güvenlik katmanlarına sızma ve işgal altındaki Filistin'in her yerinde bu rejime darbe vurma konusundaki eşsiz gücünü göstermektedir.

Bu operasyon, Filistinlilerin işgal altındaki toprakların tamamen özgürleşmesine kadar direnişlerine devam edeceklerini gösteriyor."

Ürdün Vadisi yakınlarında 4 Eylül öğle saatlerinde işgal ordusu askerlerini taşıyan bir otobüse ateş açılması üzerine biri ağır 7 asker yaralandı.

Siyonist Rejim sözcüsü konuyla ilgili yayınladığı bildiride, saldırıya uğrayan otobüsün işgal askerlerini taşıdığını ve saldırıda 7 askerin yaralandığını açıkladı.

