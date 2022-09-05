Tel Aviv ile Ankara havacılık alanında anlaştı

Siyonist İsrail'in sözde başbakanı Yair Lapid, Twitter hesabından Türkiye ile havacılık anlaşmasını onayladıklarını duyurdu.

Lapid, anlaşmayla birlikte artık İsrail'e ait hava yollarının İstanbul'a ve Türkiye’nin diğer noktalarına iniş ve kalkış yapabileceğini belirtti.

Türkiye ve İsrail'in ilişkilerin normalleştirilmesi çerçevesinde karşılıklı büyükelçilerin atanmasını kararlaştırması vesilesiyle ikili ilişkilerin seyrini derledi.

Tel Aviv rejimi daha önce, Türkiye ile ilişkilerin yeniden normale döneceğini ve iki ülkenin karşılıklı olarak tekrar büyükelçi atayacağını duyurmuştu.

Ankara -Tel Aviv ilişkileri 31 Mayıs 2010'daki Mavi Marmara hadisesi ile gerilmişti .