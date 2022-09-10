İran, ŞİÖ Zirvesi'nde yükümlülük muhtırasını imzalayacak

Mariya Zaharova, Liderler Zirvesi çerçevesinde İran'ın ŞİÖ'ye tam üyelik için ilk yükümlülük muhtırasını imzalayacağını duyurdu.

Zaharova, ŞİÖ Semerkand Zirvesi’nde Belarus’un üyelik başvurusunun alınabileceğini belirtti.

Daha öcne İran’ın Pekin Büyükelçiliği, ŞİÖ'ye tam üyeliğinin Nisan 2023'te sonuçlanacağını açıklamıştı.

Reisi, ŞİÖ Zirvesi'ne katılacak

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani 5 Eylül'de düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin 15-16 Eylül tarihlerinde Özbekistan'ın Semerkant kentinde düzenlenecek ŞİÖ Zirvesi'ne katılacağını duyurmuştu.

Özbekistan'ın ŞİÖ Milli Koordinatörü Rahmatulla Nurimbetov, daha önce yaptığı açıklamada, eylülde Semerkant şehrinde düzenlenecek ŞİÖ Zirvesi'ne, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin de aralarında bulunduğu 14 ülkenin devlet başkanının katılacağını bildirmişti.

Nurimbetov, bu zirvede örgüte üye ülkeler arasında ticari-ekonomik, yatırım, turizm, kültürel ve insani alanlardaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik 20'den fazla anlaşmanın imzalanmasının öngörüldüğünü söylemişti.

Zirveye örgüte üye Rusya, Çin, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Pakistan, Hindistan ve Özbekistan ile örgütün gözlemci üyesi Belarus, Moğolistan ve İran cumhurbaşkanları ile ev sahibi Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in davet ettiği Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağını belirten Nurimbetov, zirveye ayrıca örgütün diyalog ortağı ülkelerden de üst düzey katılımların olacağını dile getirmişti.