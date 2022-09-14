Reisi: Bölgede aktif bir rol oynamak istiyoruz

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Özbekistan ziyareti öncesi havalimanında önemli açıklamalarda bulundu.

Reisi, Özbek Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in davetlisi olarak Özbekistan'a resmi ziyarette bulunacağını belirterek, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) Semerkant Zirvesi kapsamında bazı ülkelerin liderleri ile de görüşeceğini söyeldi.

Bu temasların İran ile bölge ülkeleri arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacağına inandıklarını anlatan Cumhurbaşkanı Reisi sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hiç kuşkusuz komşuluk politikası kapsamında ilk adımda karşılıklı siyasal güveni güçlendirmeyi başardık. İkinci adımda ise İran olarak bölgede aktif bir rol oynamak istiyoruz. Asya ve komşu ülkeler ekonomi, finansal ve bankacılık açısından büyük bir potansiyele sahip. Bu yüzden İran halkının çıkarları doğrultusunda bölge potansiyelellerini en iyi şekilde değerlendirmeyi amaçlıyoruz."

Reisi, İran-Özbekistan ilişkilerine değinerek, "Özbekistan ile ilişkilerimiz gayet iyi durumda olduğunu söyleyebilirim, ancak ticari ve ekonomik alanında yeterli seviyede değil. Şu anda İran ile Özbekistan arasındaki ticaret hacmi 500 milyon dolar seviyesinde." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Reisi, Özbekistan ziyareti çerçevesinde iki ülke arasında bir dizi anlaşma imzalanacağını aktardı.