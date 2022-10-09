İran: Batı yaptırımları hastaları mağdur ediyor

İran Hükümet Sözcüsü Ali Bahadıri Cehromi, Twitter hesabından şöyle bir paylaşımda bulundu:

"2018'de 70, 2019'da 90, 2020'de 140 ve geçtiğimiz yıl ise yaptırımlar nedeniyle 180 talasemi hastası hayatını kaybetti.Tahminlere göre bu yıl 220 hasta acımasız yaptırımların kurbanı olacak. Bu istatistiğe kelebek hastası ve ve özel ilaca ihtiyacı olanları ekleyin.

Batı soykırım ile İranlılardan intikam alıyor..."

Önceki ABD Bakanı Donald Trump, BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan Mayıs 2018'de tek taraflı çekildikten sonra Tahran'a yönelik yaptırımları geri getirerek "azami baskı" politikasına başvurmuştu.