BM: İsviçre’deki sistematik ırkçılık endişe verici

Oturumunda Uzman Araştırma Grubunun raporu sunuldu. Afrika kökenli insanlara yönelik genel durumun endişe verici olmaya devam ettiği belirtilen raporda, İHK’ya ev sahipliği yapan İsviçre’de siyahilere yönelik ayrımcılığın ortadan kalkması için yeterli adımlar atılmadığı vurgulandı.

Rapor, İsviçre’de çocuk parklarındaki ırkçı ortam, güvenlik güçlerinin şiddete başvurması gibi sistematik ve kurumsal ırkçılığa dikkat çekildi. İsviçre’nin başkenti Zürih başta olmak üzere, büyük şehirlerde yaşayan siyahi vatandaşların son yıllarda polisin şiddetli müdahalesi yüzünden hayatını kaybettiği ve gözaltındayken kötü muameleyle karşılaştıkları örnek gösterildi.

Ülkedeki bazı çocuk parklarında “Siyah Adamdan Kim Korkuyor?” oyununun oynatılması gibi örneklerin, siyahi çocukları hedef aldığı belirtildi. Rapora ilişkin açıklama yapan İsviçre’nin BM Cenevre Ofisi Daimi Temsilcisi Jurg Lauber, ülkedeki ırkçılığı kabul ederek, bununla acil olarak mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: Aydınlık