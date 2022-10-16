Teröristlerin IKBY'den çıkarılması gerekir

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, dün yaptığı açıklamada, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) bölücü teröristlere karşı operasyonun devam edeceğini belirtti.

Genelkurmay Başkanı, Irak'ın kuzeyinde İran'a karşı faaliyet yürüten 1200 askeri merkezin bulunduğunu belirterek, IKBY yetkililerinin terör yapılanmalarının girişimlerini önleyeceklerine dair söz verdiklerine rağmen, pratikte bunu yapmadıkları için, BM antlaşması çerçevesinde teröristlere karşı mücadele edileceğini vurguladı.

Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde terör yapılanmalarına yönelik son operasyonunun tüm insani ilkelere uyularak titizlikle yapıldığını dikkat çeken Tümgeneral Bakıri, İran'ın sınır hattının ötesinde 3 bin silahlı unsurun askeri teçhizat ve bomba imalat merkezine sahip olmasının asla kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Genelkurmay Başkanı, IKBY yetkililerine terör yapılanmaların silahsızlanması veya bu bölgeden kovulması olmak üzere iki yolun bulunduğunu söylediklerini de sözlerine ekledi.

İran İHA'sını Erbil üzerinde düşürdüklerini ileri süren ABD'li yetkililerin iddialarına ilişkin Tümgeneral Bakıri, Harir Üssü'nün nerede olduğunu, Erbil ve Duhok'ta da üslerinin olduğunu ve bu üslerde kaç askerin bulunup, neler yaptığını bildiklerini, bundan böyle İran İHA'larına yönelik yapılan herhangi bir girişime karşı koyacaklarını kaydetti.