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16 Eki 2022 14:51

Pakistan: Batı'nın İran'daki olaylarla ilgili ikiyüzlülüğü kabul edilemez

Pakistan: Batı'nın İran'daki olaylarla ilgili ikiyüzlülüğü kabul edilemez

Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asif, İran'daki son olaylarla ilgili yaptığı açıklamada, Batı medyasını, durumu tırmandırmak ve diğer ülkelerin iç gelişmelerini körüklemekle suçladı.

İran'daki olayları değerlendiren Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asif, "İran'daki son gelişmeler temelde İran'ın bir iç meselesi olarak kabul ediliyor ve İran hükümetinin kendi işlerini halledebilecek kapasitede olduğuna inanıyoruz." dedi.

Asif, Batılı devletlerin ve medyalarının bölge ülkelerine, özellikle İslam toplumlarına yönelik iki yüzlü bakış açısını eleştirerek, ''Bu ülke yetkilileri, bu sorunu  İslami ölçüler çerçevesinde çözebilir ve anayasasında da buna odaklanabilir." ifadesinde bulundu.

News Code 1905295
https://tr.mehrnews.com/news/1905295/

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