Pakistan: Batı'nın İran'daki olaylarla ilgili ikiyüzlülüğü kabul edilemez

İran'daki olayları değerlendiren Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asif, "İran'daki son gelişmeler temelde İran'ın bir iç meselesi olarak kabul ediliyor ve İran hükümetinin kendi işlerini halledebilecek kapasitede olduğuna inanıyoruz." dedi.

Asif, Batılı devletlerin ve medyalarının bölge ülkelerine, özellikle İslam toplumlarına yönelik iki yüzlü bakış açısını eleştirerek, ''Bu ülke yetkilileri, bu sorunu İslami ölçüler çerçevesinde çözebilir ve anayasasında da buna odaklanabilir." ifadesinde bulundu.