Reisi, ekonomik terörizme karşı ortak mücadele çağrısı yaptı

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Astana’da düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) Zirvesi Genel Oturumu'nda konuştu.

Reisi, bugün dünyanın her zamankinden daha fazla bölgesel mekanizmaların yapıcı rolüne ihtiyacı olduğunu söyledi.

Çok taraflılığın önemine değinen Reisi, "İran İslam Cumhuriyeti adalete dayalı çok taraflılığın güçlendirilmesinde her zaman istikrarlı bir ortak olacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Reisi, çok taraflılığın güçlendirilmesi için bağımsız ülkeler arasında işbirliği ve koordinasyon sağlanmasının önemini vurgulayarak, "Bağımsız ülkelerin ortak çıkarlarının işbirliği yoluyla güvence altına alınacağına inanan İran bu stratejiyi uluslararası gelişmelerden bağımsız olarak sürdürecektir." açıklamasında bulundu.

Washington yönetiminin İran politikasını eleştiren Reisi, şunları kaydetti:

“ABD makamları İran'a yönelik uyuglanan yaptırım ve azami baskı politikalarının başarısız olduğunu itiraf ettiler. İran milleti, ABD’nin ülkeye yönelik izlediği askeri ve yaptırım tehditlerini boşa çıkardı. Washington ve müttefikelri hayal kırıklığına uğradığı için istikrarsızlaştırmaya dönük politikalara başvurdu. Emperyalistleri dehşete düşüren şey, İran milletinin kendi imkanlarıyla ilerleme kaydetmesidir."

Cumhurbaşkanı Reisi, "Asya küresel değişimlerin merkezinde yer aldığı için bölgemizde huzuru korumak ve güçlendirmek bir seçim değil, bir zorunluluktur. Yeni Asya'nın güvenlik, ekonomi, medya ve siber sorunlarıyla başa çıkmak için bölgesel işbirliğine ihtiyaç var." dedi.

Reisi ayrıca, "Terörü besleyen ülkeler terörle mücadele kurallarını kendileri belirlememelidir. Uluslararası para sistemini rehin alan ve ulusların varlığını yağmalamakla meşgul olan zorba güçler, yeni dünya düzeninin şekillenmesinde güvenilir bir ortak olamazlar." diye konuştu.

NATO'nun yayılmacı politikasına tepki gösteren İbrahim Reisi, "Terörizmin herhangi bir bölgede yayılması o bölgenin güvenliğini tehdit ettiği gibi , NATO'nun da farklı gerkçelerle yayılmacı politikasını izlemesi istikrar ve güvenliği hedef alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

“İran İslam Cumhuriyeti, bağımsız ülkelerin ekonomik büyümesini ve kalkınmasını durdurmayı amaçlayan ekonomik terörizmi şiddetle kınıyor.” diyen Reisi, geniş kitleleri hedef alan ekonomik terörizme karşı ortak mücadele çağrısı yaptı.