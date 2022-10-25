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25 Eki 2022 14:58

İran heyetinden Afganistan'ın Mezar-ı Şerif kentine ziyaret

İran heyetinden Afganistan'ın Mezar-ı Şerif kentine ziyaret

İran'ın Kabil Büyükelçiliği Yardımcısı Seyyid Hasan Murtezevi başkanlığındaki heyet Mezar-ı Şerif Valisi ile bir araya geldi.

Belh vilayetini ziyaret eden İran'ın Kabil Büyükelçiliği Yardımcısı Seyyid Hasan Murtezevi başkanlığındaki heyet, Taliba'ın atadığı yeni Mezar-ı Şerif Valisi ile bir araya geldi.

Belh vilayetinin ticari, ekonomik, bilimsel ve kültürel kapasitelerine değinen Murtazavi, İran'ın bu vilayetinin altyapısının geliştirmesi için yatırım yapmaya ve yardım sağlamaya hazır olduğunu belirtti.

İran heyeti, Mezar-ı Şerif kentinde Hazreti Ali'ye (a.s) ait olduğuna inanılan türbeyi de ziyaret etti.

Afganistan'ın 4. büyük şehri olan Mezar-ı Şerif aynı zamanda Belh vilayetinin yönetim merkezi olarak bilinmektedir.

İran heyetinden Afganistan'a ziyaret

News Code 1905477

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