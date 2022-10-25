Reisi: Tek taraflılık dönemi sona ermiştir

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi bugün Asya-Pasifik Haber Ajansları Birliği'nin(OANA) 18. Genel Kurulu toplantısı'nda bir konuşma gerçekleştirdi.

İran'a yönelik uygulanan yaptırımlara değinen Cumhurbaşkanı Reisi, "terör çeşitleri fazladır. bazen terör bir ülkenin ekonimisinin terörüdür. Örneğin yaptırım ile ekonomimizi terör etmeye çalışıyorlar ve bugün yaptırım, eski savaşla aynıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Reisi, "Bazen terör kültüreldir. Kültürel terör, gerçeklerle ilgilenmeyen ve gerçekleri ortadan kaldırmaya çalışan terörizmdir. Bazen gerçeklerin önemsiz bir bölümünü söylüyorlar, böylece ana gerçekler gizli kalır. Kültürel terör, insanların gerçeklerden haberdar olmasını istemez. Medyada da durum aynı. Medya çalışması ekonomik, kültürel, siyasi vb. kapasiteler açısından medeniyet kimliğini ve üstün değerleri milletler arasında tanıtmak ve onlara teröre karşı durmayı ve direnmeyi öğretmek için medya mensupları üzerinde ciddi bir misyondur" ifadelerinde bulundu.

Reisi, "Bugün emperyalizm, arzu ettiği algıları topluma dayatmaya çalışmaktadır. Bağımsız medyanın işi Batı medyasının istediğini göstermek değil, olayları doğru anlamaktır." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Reisi, "Tek taraflılık döneminden sonra bugün dünyada yeni bir sayfa açılmakta ve yeni güçler yaratılmaktadır. Bugün, tek taraflılık dönemi sona ermiş ve Amerikalıların bölgedeki gücü azalmaktadır" diye konuştu:

Bugün bölge ülkelerinin işbirliğinin yeni güçlerin ortaya çıkmasını sağladığını belirten Reisi, şunları kaydetti:

"Ortaya çıkan güçlerden biri, çok önemli olan Asya-Pasifik bölgesindedir. Bu bölge, önemli bir nüfusa, çok sayıda rezerv ve kaynağa sahip olması ve bölgede Şanghay ve Avrasya gibi birçok birliğin oluşması güçlenmiştir ve ülkeler yan yana durarak güç yaratmaktadır.Böylece dünyaya hakim olan batılı güçler geriliyor"

İbrahim Reisi, İran'ın Rusya ve Çin ile ilişkileri hakkında, "İran Rusya, Çin, Japonya , Kore vb. ülkelerlerle iyi ilişkilere sahiptir. Bu ülkelerin bazılarıyla 25 yıllık anlaşmamız var. Çin ve Rusya ile farklı alanlarda ilişkilerimizi sürdüreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın nükleer faaliyetleri hakkında Reisi, "UAEA İran'ın nükleer faaliyetlerinde herhangi bir sapma olmadığını resmi olarak 15 defadan fazla açıkladı. iran da müzakerelerin yürütülmesine ilişkin olarak görüşünü mantığa ve tamamen savunabilir temellere dayanrak dile getirdi. ABD'liler kararlarını açıklamayı erteliyor. Ancak biz İran milletinin haklarının sağlanması konusunda kararlıyız. Yaptırımların kaldırılması ve etkisiz hale getirilmesi İran'ın gündemindedir" açıklamasını yaptı.

İran'ın güçlü olduğuna vurgu yapan İbrahim Reisi, "İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı yapılan kaos ve komplolar İran'ın ilerleyişi ve gücünden kaynaklanmaktadır. Onlar yaptırımlarla bir sonuca varamayacaklarını gördüler ve şimdi tehdit yolunu izliyorlar." diye kaydetti.