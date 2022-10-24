OANA Genel Kurul Toplantısı Tahran'da düzenlendi

Tahran'da düzenlenen Asya ve Pasifik Haber Ajansları Birliği'nin (OANA) 18. Genel Kurulu, üye ülkelerin yöneticileri, haber ajansı başkanları ve medya aktivistlerinin katılımıyla bugün başladı. Toplanıya Mehr Haber Ajansı Genel Müdürü Muhammed Şocaiyan da katıldı.

Asya ve Pasifik Haber Ajansları Birliği (OANA) 1961 yılında kurulmuş ve bugün 35 ülkeden 43 haber ajansı bu derneğe üyedir.

"OANA", 22 Aralık 1961 tarihinde Birleşmiş Milletler desteğiyle bu bölge ülkeleri arasında bilgi akışını kolaylaştırmak amacıyla kurulan Asya-Pasifik Haber Ajansları Örgütü'nün kısa yazılışıdır.

OANA üyesi ülkeler dünya gayri safi hasılasının %56'sına, dünya ticaretinin yaklaşık %50'sine, su bölgesinin %60'ından fazlasına ve hava taşımacılığı hacminin %25'inden fazlasına sahiptir.

Dünyadaki bilgi akışının üçte ikisi OANA tarafından yönetilmektedir.

İran'ın Mehr, IRNA ve Fars haber ajansları da OANA'ya üyedir.