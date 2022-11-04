Gazze'de Kudüs'e ve Batı Şeria'daki direnişe destek gösterisi

Filistin medyasına göre İslami Direniş Hareketi Hamas, Gazze'nin merkezinde bugün Kudüs'e ve Batı Şeria'daki direnişe destek amacıyla bir yürüyüş düzenledi. Yürüyüşe binlerce kişi katıldı.

Hamas liderlerinden İyad Funune, "Aksa Tehlikede" sloganıyla düzenlenen gösteride yaptığı konuşmada, "Biz işgalciyi dize getirinceye ve Filistin'i bağımsızlığına kavuşturuncaya kadar direnmeye devam edeceğiz." dedi.

Funune, Mescidi Aksa'nın ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu ve sürekli işgal güçlerinin saldırılarına maruz kaldığını hatırlattı.

Kudüs'ün kalbinde işgalcilere karşı eylemler düzenleyenleri selamladığını dile getiren Funune, Hamas'ın ve İzzettin Kassam Tugayları'nın Kudüs'teki ve Batı Şeria'daki direnişe destek vermeye devam edeceğini vurguladı.

Funune, siyonistlerin aşırı ırkçı liderlerinden olan ve Netanyahu'nun cephesinde yer alan bir partiden işgal parlamentosuna giren Ben Gvir'e de uyarıda bulunarak kendisinin ve kullandığı yerleşimci çetelerin kafalarını koruyamayacağını hatırlattı.