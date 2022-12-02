Arjantin'de Filistin halkına destek gösterisi

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te "Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" kapsamında destek gösterisi yapıldı.

Filistin ile dayanışma çağrısı yapan kitle Buenos Aires'in merkezindeki İsrail Büyükelçiliği yakınında toplandı.

Göstericiler, İsrail aleyhinde sloganlar attı ve Filistin halkı ile dayanışma içinde olduklarını vurguladı.

Gösteride, İsrail askerlerinin öldürdüğü Filistinliler anıldı ve İsrail ile Filistin arasındaki su paylaşımındaki adaletsizliğe dikkat çekildi.

Arjantin hükümetinin, İsrailli şirketlerle çalışmasının reddedildiği gösteride, "İsrail'i siyonist, faşist devlet", Filistin halkına yönelik saldırıları da "soykırım" olarak nitelendi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda alınan kararla 1978'den bu yana 29 Kasım, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü olarak kutlanıyor.