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19 Kas 2022 17:08

İşgal güçleri yılbaşından bu yana Filistinli 750 çocuğu gözaltına aldı

İşgal güçleri yılbaşından bu yana Filistinli 750 çocuğu gözaltına aldı

İşgal güçleri yılbaşından bu yana Filistinli 750 çocuğu gözaltına alırken çocuklardan bazılarının işgal güçleri tarafından yaralandıktan sonra yaralı olarak ya da hasta olarak gözaltına alındığı ifade edildi.

Filistinli Esir Kulübü, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü öncesi yayınladığı raporda, halihazırda işgal rejimi zindanlarında esir tutulan 160 çocuk olduğunu ve söz konusu çocuk esirlerden üçünün Damon Cezaevi’nde tutulduğunu bildirdi.

İşgal rejimi zindanlarında esir tutulan Filistinli çocuklardan beşinin idari hapis cezalarıyla alıkonulduklarına işaret eden Esir Kulübü, çocuklardan birinin geçtiğimiz günlerde çocukluk yaşını tamamlayarak yetişkinler sınıfına dahil olduğunu açıkladı.

Esir Kulübü, çocukların gözaltına alınmalarının ve sonrasındaki ihlallerin işgal güçlerinin ihlalleri arasında önemli bir oran teşkil ettiğini kaydetti.

2015 yılından bu yana işgal güçlerince gözaltına alınan çocuk sayısının 9300’ü aştığını ifade eden Esir Kulübü, işgal güçlerinin gözaltına aldığı çocuklar arasında Kudüslü çocukların ilk sırada yer aldıklarına dikkat çekti.

Raporda ayrıca işgal güçlerinin gözaltına aldığı Filistinli çocukların gözaltına alındıktan sonra psikolojik ve fiziki işkence türlerinden en az birine maruz kaldıkları belirtildi.

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi

News Code 1905940

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