Filistinliler bugün camilere akın etti

Mescid-i Aksa'da bu vesileyle büyük bir kalabalık toplandığı için cemaat sadece Kıble Camisi kısmına sığmadı, avlu kısımları da cemaatle doldu.

Mescid-i Aksa'da sabah namazının imamlığını Şeyh Yusuf Ebu Sinine yaptı. Namazdan sonra sohbet ve Kur'an okuma halkaları oluşturuldu.

El-Halil'deki Hz. İbrahim Camisi'nde de büyük bir kalabalık oluştu. Gelenler burayı yahudileştirme kıskacından kurtarmanın yolunun buraya toplanmak ve içinde nöbet tutmak (ribat) olduğunu dile getirdiler. Hz. İbrahim Camisi'nde sabah namazının imamlığını Şeyh Mu'taz Ebu Sinine yaptı.

Ayrıca Batı Şeria'nın diğer bazı şehirlerinde de büyük camilerde Büyük Fecir Buluşması için toplanıldı ve sabah namazları kalabalık cemaatler halinde kılındı.

Siyonist işgal rejiminin Müslümanların kutsal mekanlarını hedef alan yahudileştirme faaliyetlerine karşı Kudüs'te ve Batı Şeria'da her Cuma sabahı Büyük Fecir Buluşmaları düzenleniyor.

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi