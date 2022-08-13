İsrail’in Gazze saldırıları Viyana'da protesto edildi

Siyonist İsrail’in Gazze Şeridi'ne yönelik 5 Ağustos’ta başlattığı saldırılar Avusturya'nın başkenti Viyana'da protesto edildi.

Dün yapılan eylemde Filistin bayrağı, "Filistin Özgürdür" ve “İsrail'in Saldırılarına Desteği Bırakın” yazan dövizler taşındı.

Avusturyalı aktivist Markus Schulz, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği son saldırıda hayatını kaybedenleri anmak ve Filistin halkına destek olmak için bu gösteriye katıldığını söyledi.

AA'ya konuşan Schultz, İsrail'in işgal politikasını destekleyen Avusturya ve Avrupa'nın tutumunu eleştirdi.

Siyonist İsrail'in üç gün boyunca devam eden saldırılarında 49 kişi şehit oldu, 360'tan fazla Filistinli de yaralandı.