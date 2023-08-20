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20 Ağu 2023 15:16

Filistin direnişinden Gazze'de yeni füze denemesi

Filistin direnişinden Gazze'de yeni füze denemesi

Gazze Şeridi'ndeki Filistin direniş grupları, savunma kapasitesini güçlendirmek amacıyla bugün füze denemesi gerçekleştirdi.

Gazze'deki Filistin direniş grupları, bugün yeni bir füze denemesi gerçekleştirdi.

Filistin direnişi,, askeri ve füze yeteneklerini geliştirmek için Gazze Şeridi'nin güneyinden denize doğru bir füze fırlattı.

Gazze'deki gruplar, Filistin direnişinin askeri yeteneklerini geliştirmeye yönelik sürekli çabalarının bir parçası olarak yeni füzelerini fırlatıyor.

Filistin direnişi ayrıca geçen Perşembe günü, füze gücünü geliştirme doğrultusunda denize doğru onlarca uzun menzilli füze fırlatmıştı.

News Code 1911087

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