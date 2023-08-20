Filistin direnişinden Gazze'de yeni füze denemesi

Gazze'deki Filistin direniş grupları, bugün yeni bir füze denemesi gerçekleştirdi.

Filistin direnişi,, askeri ve füze yeteneklerini geliştirmek için Gazze Şeridi'nin güneyinden denize doğru bir füze fırlattı.

Gazze'deki gruplar, Filistin direnişinin askeri yeteneklerini geliştirmeye yönelik sürekli çabalarının bir parçası olarak yeni füzelerini fırlatıyor.

Filistin direnişi ayrıca geçen Perşembe günü, füze gücünü geliştirme doğrultusunda denize doğru onlarca uzun menzilli füze fırlatmıştı.