Bazı Arap şirketleri normalleşmeyi protesto amacıyla Bahren fuarından çekildi

İsrail işgal rejimine ait firmaların da katılması sebebiyle, işgal rejimiyle normalleşmeyi protesto amacıyla Umman merkezli Selam Havayolu Şirketi (Salam Air) Bahreyn Uluslararası Havacılık Fuarı'ndan çekilirken, Kuveyt Finans Kurumu da (Beytu't-Temvili'l-Kuveyti) fuarın sponsorları listesinden kendi logosunun çıkarılmasını istedi.

Bahreyn'de her iki yılda bir düzenlenen fuara bu yıl ilk kez siyonist işgal rejimine ait firmalar da katılıyor.

Umman Dışişleri Bakanı Bedr El-Busaidi geçtiğimiz Mayıs ayında yaptığı açıklamada, Filistin davası için adil bir çözüm bulunmadığı sürece işgal rejimiyle ilişkileri başlatmayacağını ve İsrail'le normalleşme anlamına gelecek herhangi bir anlaşma imzalamayacağını duyurmuştu.

Normalleşmeye Karşı Ummanlılar grubu Salam Air firmasının çekilmesinden sonra Umman'ın adının Bahreyn Uluslararası Havacılık Fuarı'nın web sitesindeki listeden çıkarıldığına dikkat çekti.

Fars Körfezi'ne kıyısı olan Arap ülkelerinde faaliyet yürüten normalleşmeye karşı muhtelif gruplar işgal rejimi firmalarının Bahreyn Uluslararası Havacılık Fuarı'na iştirak etmesine izin verilmesini kınadı.

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi