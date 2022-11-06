Haşdi Şabi: Irak’ın doğusunda IŞİD'e karşı operasyon sürüyor

Irak’ın doğusunda IŞİD'in varlığını sona erdirmek için Haşdi Şabi tarafından başlatılan operasyon devam ediyor.

Irak medyasına göre, Diyala'daki Haşdi Şabi operasyonlarının komutanı Talib El-Musevi, “Bu sabah Haşdi Şabi güçleri, terör inlerini yok etmek ve kalan terör unsurlarını bölgeden temizlemek için üç eksenden operasyon başlattı.” dedi.

Terör örgütü IŞİD, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de IŞİD'e karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Aradan yaklaşık 5 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.