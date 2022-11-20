Haşdi Şabi: Terörle mücadele sürüyor

Irak'ta düzenlenen bir etkinlikte konuşan Haşdi Şabi lideri Falih el-Feyyad, IŞİD kalıntılarının bulunduğu bölgeleri temizlemek için operayonların sürdüğünü söyledi.

Feyyad, "Haşdi Şabi, Irak Silahlı Kuvvetleri Başkomutanından emir alan askeri bir kurumdur." dedi.

Şehit Ebu Mehdi el-Mühandis'i rahmetle yad eden Falih el-Feyyad, "O değerli şehidi nutmayacağız. Şehitler Irak'ın şerefi ve gururudur." ifadesini kullandı.

Terör örgütü IŞİD, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de IŞİD'e karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Aradan yaklaşık 5 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.