Polonya'yı vuran 'füze' Ukrayna güçlerince ateşlendi

Associated Press (AP) haber ajansı önceki gün Polonya'yı vuran füzeye ilişkin ilk bulguları 'son dakika' gelişmesi olarak kamuoyuyla paylaştı.

Buna göre NATO üyesi Polonya topraklarında iki kişinin ölümüne yol açan füze, havadaki bir Rus füzesini düşürmek için Ukrayna güçlerince ateşlendi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski dün Rusya'nın ülke çapında çoğunlukla enerji altyapısına yönelik 85 füze saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

Bu gelişmenin ardından Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne füze isabet etmiş ve iki kişi yaşamını yitirmişti.

ABD temkinli durdu

NATO üyesi Polonya'yı vura füzeyle ilgili taraflar birbirini suçlamış, ABD'den ise temkinli açıklamalar gelmişti. ABD Başkanı Joe Biden, G-20 Zirvesi'nin yapıldığı Endonezya'da konuştu ve füzenin Rusya'dan fırlatıldığını söylemek için çok erken olduğunu ifade etti.

Ukrayna lideri Zelenski, Polonya'yı vuran füzenin Rusya'ya ait olduğunu iddia ederek, NATO'ya mesaj verdi: NATO'nun topraklarına füze fırlatılması, bu ortak güvenliğe yönelik bir Rus füze saldırısıdır. Bu çok önemli bir tırmanış. Harekete geçmeliyiz.

Rusya Savunma Bakanlığı, Polonya-Ukrayna sınırındaki hedeflere saldırı yapmadıklarını bildirerek, “Polonya toprağına Rus füzeleri düştüğüne yönelik suçlamalar kasıtlı provokasyondur” açıklamasında bulundu.

Kaynak: Cumhuriyet