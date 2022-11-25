Reuters: Türkiye ile Katar 10 milyar dolar için mutabakat sağladı

Reuters haber ajansı, Türkiye ile Katar arasında 10 milyar dolarlık bir kaynak konusunda son aşamaya gelindiğini belirtti. Ajansın iki Türk yetkiliye dayandırdığı habere göre, bu miktarın 3 milyar doları bu yıl bitmeden Doha tarafından gönderilebilir. Haberde, bu kaynağın, faizlerin indirilmesi ile oluşabilecek döviz ihtiyacını dengelemeye yarayabileceğine dikkat çekildi.

Reuters'a konuşan üst düzey yetkili, "Katar'dan Türkiye'ye yeni bir kaynak sağlanmasına dair görüşmelerin son aşamasına gelindi. En az 8 milyar dolarlık bir tutar öngörülüyor.

Toplam 8-10 milyar dolar arasında rakam değişebilir. Neticede 2-3 milyar doları yıl sonuna kadar, kalanı ise gelecek yıl olmak üzere kaynak temin edilecek. Burada (toplam kaynağın içinde bazı kısımlar) swap ya da eurobond olabilir. Birkaç yöntem üzerinde duruluyor. Karşılıklı mutabakat sağlandı. Liderler düzeyinde yapılan ziyaretlerde de bu konu ele alındı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gazete Duvar