BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen'den Şam'a ziyaret

Suriye medyasına göre Dışişleri Bakanı Faisal Mikdad, bugün Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen ve beraberindeki heyeti kabul etti. İki taraf, Suriye ve bölgedeki duruma ilişkin son gelişmeleri masya yatırdı.

Pedersen, son dönemde gerçekleştirdiği gezi ve toplantıların sonuçlarını ve kendisine verilen görev çerçevesinde yürüttüğü çalışmaları anlattı.

Faysal Mikdad ise, ülkesinin karşı karşıya olduğu temel zorlukları açıklayarak, Suriye topraklarında devam eden yasadışı Amerikan ve Türk varlığının, Suriye ekonomisi ve Suriye halkının yaşamını olumsuz etkilediğini anlattı.