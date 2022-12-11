İran diplomatik heyeti Şam'ı ziyaret etti

Bugün Şam’da Dışişleri Bakanlığı’nda gerçekleştirilen görüşmede iki taraf, Batılı ülkelerin bağımsız devletlere ve gelişmekte olan dünya ülkelerine karşı gündemlerini ve çarpık hedeflerini gerçekleştirmeleri için uyguladığı baskı ve şantajla yüzleşmeye katkıda bulunan konsolosluk alanı da dahil olmak üzere Suriye ile İran arasındaki ilişkileri her alanda geliştirmenin yollarını masaya yatırdı.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'ya göre iki taraf, ABD ve Avrupa Birliği’nin Suriye ile İran vatandaşlarını günlük yaşamlarını hedef alan yaptırımlarını kınadı.

Mikdad, İran liderliğinin İran arenasında Batılı ve Siyonist güçler tarafından kışkırtılan ve desteklenen son olaylarla başa çıkma konusundaki bilgeliğini överek, Suriye’nin Tahran'a karşı kararlı ve destekleyici tutumunu vurguladı.

Beykdeli ise, Suriye’nin İran'la dayanışma içindeki konumundan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki ülke arasındaki işbirliği ve düzenli istişare düzeyine övgüde bulunarak halka ve Suriye liderliğine teşekkür etti.