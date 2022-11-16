Mısır'da minibüs ile kamyon çarpıştı: 14 ölü

Kaza, dün akşam saatlerinden Vadi Cedid şehrinin Abu Minqar köyü yakınlarında meydana geldi.

Sağlık yetkilileri, bir minibüs ve bir kamyonun karıştığı trafik kazasında en az 14 kişinin öldüğünü söyledi.

Yetkililer, 14 cesedin yakınlardaki Dakhla kasabasındaki bir morga götürüldüğünü ve ölülerden çoğunun kimliğinin tespit edildiğini ifade etti.

Kazaya, minibüs sürücüsünün aşırı hız yapmasının neden olduğu belirtildi.

Geçen hafta Mısır'ın kuzeyindeki Nil Nehri Deltası bölgesinde bir otobüsün kanala düşmesi sonucu en az 21 kişi hayatını kaybetmişti.

Temmuz ayında da güneydeki Minya şehrinde bir otoyolda park halindeki bir TIR'a bir otobüs çarpmış, 23 kişi ölmüştü.

Kaynak: İLKHA