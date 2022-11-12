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12 Kas 2022 16:22

Mısır’da otobüs kazası: 16 ölü

Mısır’da otobüs kazası: 16 ölü

Mısır’da 35 kişiyi taşıyan otobüs kanala düştü. En az 16 kişi hayatını kaybetti. 17 kişi yaralandı.

Mısır devletine ait Ahbar el-Yevm gazetesinin sitesinde yer alan haberde, başkent Kahire'nin kuzeyindeki Dakahliye ilinde meydana gelen kazanın, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaşandığı belirtildi.

Otobüsün Nil Nehri'ne bağlı el-Buhiye su kanalına düşmesi sonucu 16 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

Kazanın ardından kurtarma ekipleri kaza mahaline hareket ederken, yaralananların hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Mısır, Orta Doğu'da trafik kazalarının en çok yaşandığı ülkelerden biri olarak biliniyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün 2015'te hazırladığı rapora göre Mısır, yol güvenliği bakımından Arap ülkeleri arasında 16'ncı, dünyada da 109'uncu sırada yer alıyor.

Kaynak: NTV

News Code 1905813

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