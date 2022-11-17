Yunanistan ile Libya arasında diplomatik kriz büyüyor

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Sözcüsü Muhammed Hammude, yaptığı açıklamada, Dendias’ın tutumuna tepki olarak Yunanistan’ın Trablus’taki maslahatgüzarının Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını, Libya’nın Atina’daki maslahatgüzarının da istişare için geri çekilmesi kararı alındığını söyledi.

Yunan Bakan’ın bu tutumunun Libya hükümetince esefle karşılandığını ve bununla ilgili atılacak diğer adımları henüz açıklamayacaklarını aktaran Hammude, “Yunanistan Dışişleri Bakanı’nın bugün takındığı tutum Libya halkına ve hükümetine hakarettir” ifadelerini kullandı.

Hammude, Dendias'ın uçağının Libya'nın doğusundaki Bingazi kentine gittiğini sözlerine ekledi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Dendias, Libya Dışişleri Bakanı Necla Menguş'un havaalanına kendisini karşılamak için gelmesi nedeniyle ziyareti iptal etti. Yunanistan basınında ayrıca Libya'nın Dendias'ın uçağının uçuş planını onaylamadığı için Trablus'tan Bingazi'ye Malta üzerinden gittiği kaydedildi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias’ın, bu sabah Libya'nın başkenti Trablus'ta uçaktan inmeyi reddederek açıklama yapmaksızın havaalanından ayrılması iki ülke arasında krize neden olmuştu.

Kaynak: AA