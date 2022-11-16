Rus petrolünün Ukrayna üzerinden sevkiyatı tekrar başladı

Transneft’ten Rus medyasına yapılan açıklamada, Ukrayna üzerinden Macaristan yönünde petrol götüren Drujba hattındaki sevkiyatın tekrar başladığı belirtildi.
Ukrayna, Drujba üzerinden sevkiyatı dün teknik sorunlar nedeniyle durdurmuştu.
AA
Rus petrol boru hattı işletmecisi Transneft, Ukrayna üzerinden Macaristan’a giden Rus petrolü sevkiyatının tekrar başladığını bildirdi.
Transneft’ten Rus medyasına yapılan açıklamada, Ukrayna üzerinden Macaristan yönünde petrol götüren Drujba hattındaki sevkiyatın tekrar başladığı belirtildi.
Ukrayna, Drujba üzerinden sevkiyatı dün teknik sorunlar nedeniyle durdurmuştu.
AA
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