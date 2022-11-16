  1. Ekonomi
16 Kas 2022 19:00

Rus petrolünün Ukrayna üzerinden sevkiyatı tekrar başladı

Rus petrolünün Ukrayna üzerinden sevkiyatı tekrar başladı

Rus petrol boru hattı işletmecisi Transneft, Ukrayna üzerinden Macaristan’a giden Rus petrolü sevkiyatının tekrar başladığını bildirdi.

Transneft’ten Rus medyasına yapılan açıklamada, Ukrayna üzerinden Macaristan yönünde petrol götüren Drujba hattındaki sevkiyatın tekrar başladığı belirtildi.

Ukrayna, Drujba üzerinden sevkiyatı dün teknik sorunlar nedeniyle durdurmuştu.

AA

News Code 1905903

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