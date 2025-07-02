İran Genelkurmay Başkanı’ndan uyarı: Yanıtımız daha sert olacak

İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Abdurrahim Musevi, İmam Humeyni (r.a) Musalla Camiinde düzenlenen şehitleri anma töreninde yaptığı konuşmada, düşmanlara uyarıda bulunarak, "Düşmanlardan herhangi bir kötülük gelmesi halinde, cevabımız öncekinden daha da sert olacaktır" dedi.

Tümgeneral Musevi, ''Cevabımız pişmanlık verici olacaktır, her türlü hukuka aykırı ve tehditkar eyleme kararlı bir şekilde karşılık vereceğiz'' ifadesini kullandı.

İranlı komutan, ''Başkomutan Ayetullah Seyyid Ali Hamanei'nin emri altındaki silahlı kuvvetler asla dağılmayacaktır.'' diye konuştu.