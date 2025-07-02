Galibaf: İran füzeleri Demir Kubbe'yi etkisiz hale getirdi

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Tahran'daki İmam Humeyni (r.a) Musalla Camiinde düzenlenen şehitleri anma töreninde yaptığı konuşmada, Siyonist rejim ile yapılan 12 Günlük Savaşı değerlendirdi.

Galibaf, İran füzelerinin İsrail'in hava savunma sistemi Demir Kubbe'yi etkisiz hale getirdiğini belirterek, ''Şunu açıkça söylemek isterim ki, savaşın ikinci ve üçüncü gününden sonra işgal altındaki toprakların kuzeyinde, güneyinde ve doğusunda istediğimiz her noktayı vurduk ve imha ettik.'' dedi.

Galibaf, ''Hatta test için fırlattığımız bir füze rejimin Beerşeba kentindeki en önemli savunma kalelerini yıktı. Bu, İran İslam Cumhuriyeti'nin gücünü gösteriyor.'' diye konuştu.