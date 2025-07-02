Eski komutandan Gerçek Vaat Operasyonu'na dair önemli açıklama

Devrim Muhafızları Ordusu eski komutanı Tümgeneral Muhsin Rezai, Tahran'daki İmam Humeyni (r.a) Musalla Camiinde düzenlenen şehitleri anma töreninde yaptığı konuşmada, İran'ın İsrail'e karşı icra ettiği Gerçek Vaat 3 Operasyonu hakkında önemli açıklamada bulundu.

Tümgeneral Rezai, ''Gerçek Vaat 3 Operasyonu ilk kez İslam Devrimi Lideri'nin doğrudan komutası ve yönlendirmesiyle gerçekleştirildi. Bu, Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanlığı ve Hatemül Enbiya Merkez Karargahı'nın işbirliği ile yapıldı. Başkomutan tarafından verilen tüm emirler orduya ve Devrim Muhafızları Ordusu'na iletildi.'' dedi.

Tümgeneral Rezai, Siyonist düşman tarafından yeni bir saldırı yapılması halinde İran'ın tepkisinin çok daha sert ve geniş kapsamlı olacağını belirtti.